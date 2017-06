Daech a réorganisé sa structure militaire

Le groupe terroriste autoproclamé "Etat Islamique" (EI/Daech) a opéré une réorganisation de sa structure militaire en donnant plus de pouvoirs aux chefs locaux et en focalisant sur des attaques en dehors des zones de conflit, a déclaré jeudi le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU, Jeffrey Feltman. Dans un exposé au Conseil de sécurité, M. Feltman a précisé que Daech a continué, depuis 2016, à résister à Mossoul, en Iraq, et à Raqqa, en Syrie malgré la pression militaire constante. La menace que représente l'EI est aggravée par l'utilisation que le groupe fait de l'Internet et des médias sociaux pour faire passer ses messages, a relevé le chef politique de l'ONU.