Le Qatar juge "sans fondement" la liste publiée par l'Arabie saoudite

Le Qatar a jugé vendredi "sans fondement" la liste de personnes et organisations qui seraient liées à des activités "terroristes" soutenues, selon eux, par Doha. "Le récent communiqué publié par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte (...) confirme une nouvelle fois des accusations infondées", a réagi le gouvernement qatari dans un communiqué. La crise a éclaté lundi lorsque l'Arabie saoudite, les Emirats, Bahreïn et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l'accusant de soutenir le terrorisme.