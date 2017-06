Plus de huit quintaux de kif saisis à Biskra et Tlemcen

Plus de huit quintaux de kif traité ont été saisis mercredi dans les wilaya de Biskra et Tlemcen, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a saisi à Biskra, le 7 juin 2017, un véhicule utilitaire chargé de 4 quintaux et 19 kilogrammes de kif traité, tandis que les éléments des Gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont saisi d'autres quantités s'élevant à 4 quintaux et 27 kilogrammes", précise la même source. "Par ailleurs, les éléments de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa ont sais 5,6 kilogrammes de cannabis et ceux d'In Amguel, wilaya de Tamanrasset, ont appréhendé un narcotrafiquant en possession de 28,3kilogrammes de drogue".

Saisi de plus de 11.881 kg de kif à Tlemcen

Les services de la gendarmerie nationale ont saisi, depuis le début de l’année en cours, plus de 11.881 kg de kif traité, 710 grammes de cocaïne et 12.568 comprimés psychotropes à travers la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris jeudi du commandant du groupement de wilaya de ce corps. "Cette importante quantité a été saisie lors de 216 opérations impliquant 334 personnes", a indiqué le responsable, à l'ouverture d'une manifestation portes ouvertes sur la gendarmerie nationale, organisée à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen jusqu'au 10 juin en cours.