Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Blida

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes en leur possession deux fusils de chasse ont été arrêtés jeudi à Blida, par la Gendarmerie nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. " Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, le 08 juin 2017 à Blida/1 RM, trois éléments de soutien aux groupes terroristes en leur possession deux fusils de chasse", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Gardes-frontières ont déjoué à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5 RM, des tentatives de contrebande de (11744) litres de carburant, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à In Salah, deux personnes en possession de 30100 comprimés psychotropes.