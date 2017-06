Les Français ce dimanche aux urnes pour des législatives

Les Français sont convoqués dimanche pour élire leurs députés, des élections qui se dérouleront sous haute sécurité avec les 50.000 policiers et gendarmes, déployés pour ce scrutin, secondés par des militaires. La particularité de ces élections, qui se tiennent à un mois de la victoire d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, est qu’elles se déroulent dans un contexte très spécial avec la faiblesse inédite des partis politiques classiques (droite et gauche) et l’omniprésente menace terroriste. Ces élections sont également particulières du fait de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats qui interdit à un député d'exercer des fonctions exécutives comme celles de maire ou adjoint, président ou vice-président de conseil régional ou départemental.