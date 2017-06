Des dizaines "d'agents" de Daech arrêtés en Iran

Des dizaines "d'agents" du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) ont été arrêtés en Iran après les attentats de mercredi à Téhéran, ont annoncé vendredi le ministère iranien des Renseignements et le site Mizanonline proche du pouvoir judiciaire. 41 personnes ont été arrêtées à Téhéran et dans les provinces de Kermanshah, du Kurdistan, d'Azerbaidjan-ouest, toutes situées dans le nord-ouest près des frontières avec l'Irak et la Turquie, selon un communiqué du ministère des Renseignements. Y figurent, selon le ministère, "des agents" de l'EI, "des équipes opérationnelles" et "leurs principaux coordinateurs".