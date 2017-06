La Suède a expulsé des adolescents marocains

Le gouvernement suédois s'est félicité vendredi de l'accélération des expulsions d'adolescents marocains en situation irrégulière, grâce à l'application d'un accord qui exige de Rabat d'accepter leur retour. "Le travail du gouvernement donne des résultats. Le Maroc reprend davantage de ses ressortissants venus en Suède sans autorisation de séjour", a écrit sur Twitter le ministre de la Justice et des Migration, Morgan Johansson. La Suède estime qu'environ 800 jeunes, voire très jeunes Nord-Africains, essentiellement des Marocains, vivent sans papiers dans ses grandes villes, principalement Stockholm et Göteborg. D'après le ministre, interrogé par l'agence de presse TT, après avoir pu en expulser seulement huit en 2015, la Suède en a renvoyé 35 en 2016, et 82 sur les cinq premiers mois de 2017.