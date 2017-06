Brésil: Temer sauve son mandat devant la justice électorale

Les juges du Tribunal Supérieur Électoral (TSE) du Brésil ont décidé à une étroite majorité de ne pas invalider le mandat du président Michel Temer en dépit d'accusations d'irrégularités sur les financements de la campagne électorale de 2014. "On ne remplace pas un président de la République n'importe quand (...)L'invalidation d'un mandat ne peut être décidée que lors de situations non-équivoques", a déclaré le juge Gilmar Mendes, président du TSE, dont la voix a abouti à une majorité de quatre voix pour et trois contre un maintien au pouvoir de M. Temer. M. Temer, qui bat tous les records d'impopularité mais s'est dit déterminé à diriger le Brésil jusqu'au terme de sa présidence fin 2018, a ainsi pu sauver son mandat avec quatre voix pour et trois contre son maintien au pouvoir.