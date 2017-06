Maroc: affrontements entre manifestants et policiers dans le nord

Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Imzouren, une localité de la province d'Al-Hoceïma, dans le nord du Maroc, ont rapporté des médias. Ces affrontements ont commencé vers 00H00 (locales et GMT) dans un quartier reculé de la ville, après que les forces de l'ordre ont quadrillé le centre de la localité et empêché les contestataires de se rassembler, ont affirmé des activistes locaux, cités par des médias. Des dizaines de jeunes ont lancé des pierres aux forces anti-émeutes, qui ont notamment tiré des grenades lacrymogènes.