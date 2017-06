Afghanistan: trois morts dans des tirs dans une mosquée

Trois civils afghans ont été tués et neuf autres blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans des tirs dans une mosquée de la province afghane de Paktia (est), a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur. Les tirs ont "eu lieu dans une mosquée de la deuxième circonscription de police de Gardez, chef-lieu de la province, alors que les fidèles faisaient la prière", a précisé le ministère dans un communiqué. Le ministère a fermement condamné cette attaque. Au cours des trois premiers mois de l'année, 715 civils afghans ont été tués et plus de 1.460 autres blessés dans des attaques à travers le pays, selon les chiffres publiés par la mission de l'ONU en Afghanistan.