Chlef: trois morts dans un accident de la route

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées dans un accident de la route survenu vendredi sur l'autoroute est-ouest, au niveau de la commune de Harchoun (à l'est de Chlef), a-t-on appris auprès de la protection civile. L'accident est survenu à 08h00 sur l'autoroute est-ouest, en direction d'Oran, après une collision entre un véhicule touristique et un camion de marchandises, faisant trois morts (sur place), âgés entre 8 mois et 38 ans et deux blessés (7 et 11 ans), membres de la même famille, indique le chargé de la communication, le lieutenant Larbi Benseddik.