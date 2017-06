6 narcotrafiquants arrêtés à Tlemcen et Nâama

Six narcotrafiquants ont été arrêtés vendredi à Tlemcen et Nâama par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec des éléments des Douanes, qui ont également saisi une quantité de kif traité estimée à 253,5 kilogrammes, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale, en coordination avec les éléments des douanes, ont arrêté, le 9 juin 2017 à Tlemcen et Nâama, six narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 253,5 kilogrammes, tandis qu’un autre détachement a intercepté, à Biskra, deux personnes en possession de 1.780 comprimés psychotropes", précise la même source.