Les Forces démocratiques syriennes entrent à Raqa

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), à majorité kurde et soutenues par les Etats-Unis, ont pénétré samedi dans l'ouest de Raqa, fief du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), selon leurs combattants et une ONG. Sept mois après avoir lancé une vaste offensive visant à chasser Daech de Raqa, les FDS y ont pénétré cette semaine pour la première fois par un quartier de l'est de la ville. Samedi, elles sont entrées dans l'ouest, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).