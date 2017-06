Sonatrach et Eni signent des accords de partenariat

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni ont signé samedi des accords de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. Il s'agit d'accords de partenariat permettant "la poursuite de l'exploitation conjointe de gisements d'hydrocarbures et la réalisation de travaux additionnels pour augmenter les réserves récupérables d'hydrocarbures", a précisé la même source. La signature de ces accords "s'inscrit dans le cadre de la coopération continue qui caractérise les excellentes relations entre Sonatrach et Eni, qui confirment leur volonté de conforter leur partenariat historique", note le communiqué.