Trois narcotrafiquants arrêtés à Naama

Les services de la sûreté de wilaya de Naama ont arrêté, dernièrement, trois narcotrafiquants et saisi 20 kg de kif traité, a-t-on appris samedi du service de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Agissant sur informations faisant état d’une bande transportant une quantité de drogue à travers le territoire de la wilaya de Naama, la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) a intercepté un véhicule à l’entrée nord de la ville de Mekmen Benamar (extrême-ouest de la wilaya), à son bord la quantité de drogue saisie. Le chauffeur fut arrêté, selon la même source.