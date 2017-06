Tunisie: une cellule "takfiriste" démantelée

Une cellule "takfiriste" opérant à Aïn Tébournouk (sud-ouest de Grombalia) a été démantelée, vendredi, par la brigade des recherches et d'investigations de la Garde nationale tunisienne de Grombalia, gouvernorat de Nabeul. Selon un communiqué du ministère tunisien de l'Intérieur, repris par l'agence TAP, cette cellule est "composée de quatre individus glorifiant l'organisation terroriste Daech et faisant l'apologie des attaques terroristes." Les quatre individus ont été placés en garde à vue et une information judiciaire a été ouverte pour appartenance à une cellule à caractère terroriste, précise le ministère.