Plus de 761.000 élèves passent leur baccalauréat

Plus de 761.000 élèves entament dimanche les épreuves du baccalauréat 2017 dans 2.518 centres d'examen sur le territoire national, alors que plus de 3700 détenus sont également concernés par ces épreuves. La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, donnera le coup d'envoi des épreuves, qui dureront 5 jours (du 11 au 15 juin), à partir des wilayas de Guelma et Souk Ahras. Les statistiques du ministère de l'Education nationale font ressortir un total de 761.701 candidats concernés par cette session, un chiffre en baisse de 56.817 candidats par rapport à l'édition de 2016.