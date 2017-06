Deux anciens chefs serbes rejugés pour des crimes contre l'humanité

Deux anciens chefs de la sécurité intérieure serbe accusés d'être responsables des "escadrons de la mort" qui ont sévi en Bosnie et en Croatie dans les années 1990 comparaissent de nouveau devant la justice internationale mardi. Acquittés en 2013 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui siège à La Haye, Jovica Stanisic, 66 ans, et Franko Simatovic, 67 ans, sont rejugés pour les mêmes chefs d'accusation qu'en première instance. Il sont poursuivis pour meurtre, qualifié de crime de guerre, et pour quatre crimes contre l'humanité: persécution, assassinat, expulsion et actes inhumains.