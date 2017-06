La police kenyane déjoue une attaque terroriste

La police kenyane a annoncé samedi avoir déjoué une attaque terroriste et arrêté six suspects qui prévoyaient de lancer des attaques dans le pays de l'Afrique de l'Est. La police a indiqué samedi dans un rapport de sécurité que les six suspects - quatre Somaliens et deux Kenyans - ont été arrêtés vendredi à Bulla Hawa, une ville frontalière du sud de la Somalie, dans une opération de sécurité conjointe avec la police somalienne. La police a déclaré que les suspects terroristes allaient se rendre à Nairobi, capitale kenyane, pour lancer des attaques, ajoutant que des engins explosifs improvisés ont été saisis dans l'opération.