Trois terroristes et trois éléments de soutien capturés à Constantine

Trois terroristes et 3 éléments de soutien ont été capturés dimanche à Constantine par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la sûreté nationale, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la sureté nationale ont capturé ce matin du 11 juin 2017, lors d'une opération de qualité menée à la nouvelle ville Ali Mendjeli, à Constantine, 3 terroristes et 3 éléments de soutien, et récupéré 2 pistolets automatiques, une quantité de munitions, un véhicule utilitaire, un micro-ordinateur portable, 8 téléphones portables, ainsi qu'une somme d'argent en monnaie nationale (84.500 DA) et en devises (202.400 euros)", précise la même source.