Le Qatar donne la liberté aux ressortissants du Golfe de rester

Le Qatar a donné la liberté aux ressortissants des pays du Golfe qui ont rompu avec lui de rester sur son territoire, selon un communiqué publié dimanche. La décision concerne plus de 11.000 personnes originaires d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de Bahreïn, selon des statistiques officielles. "Aucune mesure ne sera prise contre les résidents détenant la nationalité des pays qui ont rompu ou réduit le niveau de représentation diplomatique avec l'Etat du Qatar sur fond de campagnes hostiles et tendancieuses", indique le communiqué.