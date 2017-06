La Russie s'oppose aux raids américains contre l’armée syrienne

La Russie s'oppose fermement aux raids américains contre les forces pro-gouvernement en Syrie et souhaite voir Washington prendre des mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. M. Lavrov et le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson ont eu une conversation téléphonique samedi, au cours de laquelle les deux parties ont échangé leurs points de vue sur l'actuelle situation en Syrie et confirmé leur intention de renforcer leur coopération dans les efforts visant à mettre fin au conflit syrien, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site internet.