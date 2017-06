Turquie: 18 terroristes de Daech arrêtés à Istanbul

La police turque a annoncé dimanche l'arrestation de 18 éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) à Istanbul, ont annoncé les autorités turques. La police de contre-terrorisme a mené des opérations simultanées dans 11 districts de la mégapole stambouliote procédant à l’interpellation des suspects et à la saisie d’armes, d’explosifs, de documents et du matériel appartenant à l’organisation terroriste. Les suspects ont déjà combattu pour le groupe en Syrie et ont mené des activités en faveur de Daech à Istanbul, a ajouté la même source.