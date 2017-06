Allemagne : fausse alerte à la bombe dans un avion

La police allemande a annoncé dimanche qu'aucun explosif n'avait été découvert dans un avion EasyJet qui avait atterri d'urgence la veille à Cologne (ouest) en raison d'une "conversation suspecte" entendue à bord. Trois passagers britanniques âgés de 31, 38 et 48 ans, interpellés après l'atterrissage, continuaient d'être interrogés par la police. Selon les autorités, aucun d'eux n'était connu des services de sécurité. L'avion, un Airbus A319 censé relier Ljubljana à Londres, avait été dérouté samedi sur l'aéroport allemand de Cologne-Bonn ce qui avait provoqué une importante opération policière et perturbé le trafic aérien durant plusieurs heures. Le pilote avait choisi de poser l'appareil après que des passagers eurent informé le personnel de bord "que plusieurs hommes s'entretenaient de sujets terroristes", avait indiqué un porte-parole de la police, sans plus de précisions sur la teneur de cette discussion.