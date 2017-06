Procès Gdeim Izik: des pratiques "illégales et immorales"

Le Bureau permanent du secrétariat général du Front Polisario a dénoncé les pratiques "illégales et immorales" ayant entaché le procès des détenus politiques de "Gdeim Izik", ainsi que "les violations flagrantes" notamment l'usage de la force à l'encontre des détenus et de tous ceux qui soutiennent leur cause. Dans un communiqué à l'issue d'une réunion tenue samedi et consacrée à l'examen de nombreux dossiers relatifs à l'actualité nationale et internationale et dont une copie est parvenue dimanche à l'APS, le bureau, présidé par le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali a dénoncé les pratiques "illégales et immorales" ayant entaché le procès des détenus politiques de "Gdeim Izik".