29 kg de kif traité saisis à Tlemcen

Au total 29 kg de kif traité ont été saisis vendredi à Tlemcen par les éléments de la Sûreté de daira de Sidi Djillali, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de la direction de la Sûreté de wilaya. Les éléments de la Sûreté de daira effectuaient des patrouilles à la sortie Est de la ville sur le chemin de wilaya 107 reliant Sidi Djillali à Sebdou lorsqu'ils ont intercepté un véhicule suspect, selon la même source, qui a ajouté que la fouille de dernier a permis la découverte de la quantité de drogue dissimulée à l’intérieur. Le conducteur du véhicule (29 ans) a été arrêté et l’enquête est ouverte par le service concerné pour connaître les acolytes du mis en cause et la destination finale de la drogue.