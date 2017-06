Theresa May dévoile son nouveau gouvernement

La Première ministre britannique Theresa May a dévoilé dimanche l'intégralité de son gouvernement, y apportant peu de changements alors que sa position est fragilisée après la perte de sa majorité absolue lors des législatives jeudi. Damian Green, ancien secrétaire au Travail et aux Retraites, a été promu au poste de Premier secrétaire d'Etat, faisant office de vice-Premier ministre. Le secrétaire au Trésor, David Gauke, remplace Damian Green à ses anciennes fonctions, tandis que le chef de la chambre des Communes, David Lidington, devient secrétaire à la Justice. Il remplace à ce poste Liz Truss, critiquée dans ses fonctions et qui a elle-même été nommée par Theresa May au Trésor.