Le parti de Macron gagne les législatives en France

Le parti centriste du président français Emmanuel Macron et ses alliés sont arrivés dimanche largement en tête du premier tour des élections législatives avec 32,32% des suffrages exprimés, selon les résultats définitifs. Le parti de M. Macron, La République en marche (LREM), et ses alliés centristes du MoDem devancent largement la droite (21,56%) et le Front national (extrême droite, 13,20%), selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur publiés lundi à 01h30 (dimanche 23h30 GMT).