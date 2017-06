Le report de la visite de Trump au Royaume-Uni démenti

La Maison Blanche a affirmé dimanche que la visite d'Etat du président américain Donald Trump au Royaume-Uni ne sera pas reporté, démentant une information du journal britannique The Guardian. Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré dimanche au journal américain Washington Post que l'information de The Guardian était "fausse". Le site internet The Hill a cité un autre porte-parole de la Maison Blanche disant que M. Trump "a énormément de respect pour la Premier ministre May", et que "ce sujet n'a jamais été mis en cause". Plus tôt dimanche, le journal britannique avait cité une source du Downing Street pour affirmer que M. Trump avait déclaré à la Premier ministre britannique Theresa May lors d'un récent entretien téléphonique qu'"il ne voudrait pas venir s'il y avait des manifestations à grande échelle".