Arabie saoudite : un policier tué dans la région de Qatif

Un policier a été tué et deux blessés dans la nuit de dimanche à lundi par l'explosion d'un engin artisanal à Qatif, dans l'est de l'Arabie saoudite, a annoncé le ministère de l'Intérieur. L'engin a été lancé sur une patrouille de la police dans cette région en proie à des troubles sporadiques, a précisé un porte-parole du ministère, cité par l'agence officielle SPA. Un policier avait déjà été tué dans une attaque au lance-grenade dans la même région à la mi-mai, une semaine après des échanges de tirs entre policiers et hommes armés qui avaient coûté la vie à un Pakistanais et à un enfant saoudien.