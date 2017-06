Le Qatar détourne le blocus naval des Emirats par Oman

Le Qatar a annoncé lundi l'ouverture de deux lignes maritimes avec Oman pour contourner les Emirats arabes unis dont les ports sont fermés à tout trafic maritime avec Doha depuis la début de la crise du Golfe. L'annonce faite par l'Autorité des ports du Qatar précise que les deux dessertes se feront entre le port Hamad de Doha et les ports omanais de Sohar et Salalah. Le port Hamad est distant de 778 km de Sohar et de 2.095 km de Salalah. Parmi les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Oman et le Koweït sont les seuls à ne pas avoir suivi l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn dans leur décision le 5 juin de rompre avec le Qatar.