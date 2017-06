Bouira : triple crime à Taghzout

L’auteur présumé du triple crime survenu dimanche avant la rupture du jeûne à Taourirt, relevant de la commune de Taghzout (Est de Bouira), est toujours en fuite et des recherches en vue de son arrestation sont lancées, a-t-on appris auprès des services de la Gendarmerie nationale. "L'individu répondant aux initiales (B.A) est toujours en fuite et des recherches en vue de son arrestation ont été lancées", a expliqué le chef du groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira, le lieutenant colonel Mahdjoub Areibi Kamel, précisant que les services de la Gendarmerie poursuivent leurs recherches pour arrêter le sexagénaire qui avait abattu sa belle sœur âgée d’une soixantaine d’années, sa nièce de 22 ans et son neveu de 32 ans.