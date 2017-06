Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté à Constantine

Des détachements de l'Armée populaire nationale (ANP) ont arrêté dimanche un élément de soutien aux groupes terroristes, découvert des armes et détruit une casemate contenant des denrées alimentaires et divers objets à Constantine et à Skikda, a indiqué lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de bouclage et de ratissage menée dans la zone de Douar Beni Zaïd, commune de Colo, wilaya de Skikda, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 11 juin 2017, un Pistolet mitrailleurs de type Kalachnikov, un chargeur garni et détruit une casemate contenant des denrées alimentaires et divers objets, tandis qu’un autre détachement a arrêté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, un élément de soutien aux groupes terroristes à Constantine", précise la source.