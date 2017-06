Le procès des prisonniers sahraouis prend un tour inquiétant

Le procès des prisonniers politiques sahraouis, qui a repris le 5 juin à Rabat, a pris un tour plus inquiétant avec les plaidoiries des parties civiles qui veulent ajouter les charges de terrorisme domestique, a indiqué lundi l’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD). Le procès cassé des prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik (24 accusés, 21 qui sont toujours incarcérés depuis plus de 6 ans) a repris le 5 juin à la cour d’appel de Rabat-Salé au Maroc, rappelle-t-on. L’AARASD, qui se bat pour le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, s’est inquiétée dans la mesure où les accusés refusent d’assister au procès, en raison de l’accumulation d’irrégularités et d’iniquités, mais son inquiétude grandit avec les plaidoiries des avocats des parties civiles.