Le pétrole ouvre en hausse à New York à plus de 46 dollars

Les cours du pétrole ont ouvert en hausse lundi à New York, bénéficiant d'un coup de pouce de l'Arabie saoudite, après avoir beaucoup baissé ces dernières semaines. Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, prenait 69 cents, à 46,52 dollars sur le contrat pour livraison en juillet au New York Mercantile Exchange (Nymex). "Il semblerait que l'Arabie saoudite devrait réduire ses volumes (...) à destination des Etats-Unis en juillet", a rapporté Bob Yawger de Mizuho US Commodities. "On dirait que c'est le gros titre qui fait bouger le marché ce (lundi) matin", a-t-il continué.