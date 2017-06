Venezuela: des manifestants incendient un bâtiment officiel

Des manifestants ont partiellement incendié lundi à Caracas un bâtiment dépendant du Tribunal suprême de justice (TSJ, Cour suprême) au cours d'une nouvelle journée de protestations contre le président Nicolas Maduro. Des groupes de manifestants encagoulés ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur l'immeuble de la Direction exécutive de la magistrature, situé dans le quartier de Chacao, et ont incendié sa façade. Une immense colonne de fumée s'élevait de l'édifice. Ce bâtiment de quatre étages abrite également une agence bancaire. Des dizaines de manifestants sont entrés dans l'agence et l'ont saccagée. Des ordinateurs et d'autres équipements électroniques ont été brûlés dans la rue.