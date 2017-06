Brexit: Bruxelles s'apprête à durcir le ton face à la City

La Commission européenne s'apprête mardi à proposer de nouvelles règles qui pourraient obliger une grande partie des activités financières londoniennes à déménager vers l'UE après le Brexit, au grand dam de la City. Une question particulièrement sensible alors que la Grande-Bretagne et l'UE espèrent entamer très prochainement leurs négociations sur le Brexit, quelques jours après les élections législatives britanniques où les conservateurs de la Première ministre Theresa May ont perdu leur majorité absolue au Parlement.