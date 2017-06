Rif : Macron sollicité par des associations

De nombreuses associations de l’émigration en France, avec le soutien d’intellectuels et de politiques, ont demandé mardi au président Emmanuel Macron d’intervenir auprès des autorités marocaines pour faire part des inquiétudes quant aux atteintes aux libertés fondamentales. "La France, pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut rester spectatrice de ce déni de droit à l'expression pacifique des populations du Nord comme celles d'autres régions du Maroc", a souligné ce collectif dans une lettre adressée au chef de l'Etat français à l’occasion de sa visite, mercredi et jeudi au Maroc.