Brexit: incertitude sur le début des négociations

L'incertitude qui entoure le début des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) "ne peut plus durer", a affirmé mardi le négociateur du Brexit pour le Parlement européen, Guy Verhofstadt, affichant son "impatience" de connaître la position du gouvernement britannique en vue du lancement des pourparlers. "Nous attendons avec impatience la position du gouvernement britannique en vue des négociations. L'incertitude actuelle ne peut plus durer", a déclaré sur Twitter le référent du Parlement européen et ancien Premier ministre belge, Guy Verhorstadt.