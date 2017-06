Berlin: six migrants ont tenté de brûler un sans-abri

Six migrants ont été condamnés mardi par un tribunal allemand à des peines ferme ou avec sursis pour avoir tenté de mettre le feu à un sans-abri dans le métro berlinois, selon des sources médiatiques. Ces migrants, âgés de 15 à 21 ans au moment des faits, comparaissaient depuis plus d'un mois devant un tribunal de Berlin. La juge, Regina Alex, a prononcé des condamnations pour coups et blessures volontaires, et non pour tentative de meurtre comme requis par le parquet, selon des médias. L'accusé principal, Nour N., 21 ans a écopé de deux ans et neuf mois de prison ferme, et trois de ses co-accusés ont été condamnés par la Cour pour mineurs à huit mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt général.