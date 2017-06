La Banque mondiale débloque 520 millions de dollars pour l’Afghanistan

La Banque mondiale (BM) a annoncé mardi avoir approuvé un plan de 520 millions de dollars pour venir en aide à l'Afghanistan. Près de la moitié de cette somme, consentie sous la forme de subventions, sera dédiée au soutien des personnes déplacées par les violences dans le pays et celles de retour de leur exil au Pakistan voisin, a indiqué l'institution dans un communiqué. Le reste sera notamment alloué à des réformes visant à "augmenter les opportunités économiques" en développant le secteur privé, et à l'amélioration de l'alimentation en électricité des ménages et entreprises dans la province de Hérat (ouest), est-il indiqué.