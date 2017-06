Burkina: Les magistrats et le personnel judiciaire en grève

Les magistrats et le personnel judiciaire au Burkina Faso observent une grève depuis lundi pour protester contre l'insécurité dans les tribunaux, a annoncé leur syndicat mardi. "Toutes les audiences ont été suspendues au Palais de justice et à la Cour d'appel de Ouagadougou, tandis que les visites aux personnes détenues ont été suspendues", a indiqué l'AFP. Jeudi dernier, des habitants de Manga (100 km, sud) ont saccagé le Palais de justice de la ville, exigeant la libération "immédiate et sans condition" d'un individu placé sous mandat de dépôt après une altercation avec un garde de sécurité pénitentiaire.