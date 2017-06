Trois travailleurs décédés en inhalant un gaz toxique à Ain Defla

Trois personnes sont décédées et 3 autres ont été asphyxiées mardi après-midi dans la wilaya de Ain Defla après qu'elles eurent inhalé un gaz toxique à l’intérieur d’une fosse, a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile. L'accident s'est produit au lieu-dit "Athmania" relevant de la commune de Djellida lorsqu’en voulant secourir leur collègue de l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID) resté au fond d’une fosse de 6 m de profondeur, 7 personnes s'y sont précipitées, causant la mort de 3 d'entre elles (25-38 ans) et l'asphyxie de 3 autres (25-40 ans), a indiqué la même source.