Plusieurs morts dans l’incendie d'un HLM à Londres

Le gigantesque incendie qui a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi un immeuble HLM à Londres a fait "plusieurs morts" et au moins 30 blessés, alors qu'un nombre indéterminé de personnes pourraient toujours se trouver à l'intérieur. "Il y a eu plusieurs morts. Je ne peux pas confirmer un chiffre pour l'instant à cause de la taille et de la complexité de l'immeuble", a déclaré Dany Cotton, la cheffe de la London Fire Brigade dans une déclaration à la presse. Au moins 30 personnes ont été blessées, avait auparavant précisé les services d'ambulance, dans ce brasier qui a ravagé cette tour de 120 appartements déployés sur 27 étages.