Une longue crise du Golfe affecterait les prix des hydrocarbures

La crise du Golfe ne devrait pas avoir d'impact à court terme sur les prix des hydrocarbures, mais les cours pourraient grimper si elle se prolonge et perturbe les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar, estiment des analystes. Après avoir légèrement augmenté quand l'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec Doha, les prix du pétrole ont reculé pour s'établir aux alentours de 48 dollars le baril. Le Qatar pompe 600.000 barils par jour et représente seulement entre 2 et 3% des fournitures mondiales. Son impact est marginal sur les cours du brut sur un marché, par ailleurs totalement engorgé.