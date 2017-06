Six morts dans l'incendie de la tour de Londres

Six personnes sont mortes dans le gigantesque incendie qui a ravagé la nuit de mardi à mercredi, une tour d'habitation de 27 étages dans l'ouest de Londres, affirme la police britannique. Six personnes sont mortes et une cinquantaine d'autres ont été blessées, a confirmé la police. Le maire de Londres, Sadiq Khan a déclaré à la BBC que plusieurs personnes sont portées disparues, ce qui risque dÆaccroitre le nombre des victimes.