Tunisie: l'état d'urgence prolongé de quatre mois

L'état d'urgence, en vigueur en Tunisie depuis un an et demi suite à une série d'attentats sanglants, a été prolongé de quatre mois, a annoncé mercredi la présidence. "Après avoir consulté le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple, le président de la République Béji Caïd Essebsi a décidé mercredi de prolonger l'état d'urgence de quatre mois à compter de jeudi 15 juin", a indiqué la présidence dans un communiqué. Cette mesure est en vigueur depuis un attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 en plein Tunis. Douze agents avaient été tués dans cette attaque revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech).