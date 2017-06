57,5kg de drogue saisis à Biskra

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Biskra ont saisi mercredi une quantité de 57,5 kg de kif traité et récupéré deux véhicules et une somme d’argent dans deux opérations combinées, a affirmé le Commandant du groupement territorial de ce corps constitué. La première opération s’est soldée par la saisie de 27,5 kg de drogue dissimulés à l’intérieur d’un véhicule touristique qui faisait l’objet d’une fouille lors d’un barrage dressé sur la route nationale RN46 "B" reliant Biskra à M’Sila en passant par la commune de Amlili dépendant de la wilaya de Biskra, a souligné la même source. Les éléments de la Gendarmerie national ont procédé également à la saisie des deux véhicules que le mis en cause utilisait pour transporter la drogue, a ajouté la même source. La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune Amlili poursuit l’enquête de manière approfondie pour établir s'il y a d'autres personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette affaire, selon la même source.