Bejaia: fin de conflit à la Sonelgaz

Après plus d’un mois de tension, fait de grève, marche et sit-in, les travailleurs de la SDE ex-Sonelgaz ont fini par avoir gain de cause dans le conflit qui les opposent à leur direction. Les six délégués syndicaux révoqués récemment par la direction vont être réhabilités. la décision a été prise hier à ,l'issue d'un conclave entre les deux parties sous la direction du Wali de Bejaia. Conséquemment les travailleurs mettent fin à leur grève, qui n"a que trop duré et reprendront le travail dès aujourd’hui. Cette évolution heureuse est le résultat de l’intervention du premier magistrat de la wilaya qui a réuni hier les deux parties autour de la même table. M. Hattab Mohamed s’est montré intransigeant quant à l’impératif d’instaurer le dialogue comme voie unique pour dégager des solutions à tous les problèmes. Et c’est justement garce à ce premier contact qu’une première solution est arrivée en attendant d’autres à l’avenir.