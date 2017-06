Pékin renforce la protection des bâtiments historiques

La capitale chinoise Pékin a renforcé la protection de ses bâtiments historiques en relogeant des habitants et en menant des travaux de restauration pour préserver son histoire et sa culture. Les arrondissements de Xicheng et de Dongcheng, dans le centre de la capitale chinoise, prendront cette année des mesures pour reloger des habitants vivant dans 26 bâtiments historiques. Ainsi, entre 2016 et 2020, ces deux arrondissements achèveront la restauration de plus de 80 sites historiques et le relogement de personnes qui y vivent. Un récent projet d'urbanisme de Beijing met l'accent sur la protection des zones historiques dans cette ville possédant plus de 3.000 ans d'histoire.